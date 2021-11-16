Викрито осіб, причетних до підпалів квартир на столичній Оболоні

Оболонською окружною прокуратурою міста Києва спільно з оперативними працівниками УСР в місті Києві ДСР Нацполіції України встановлено та повідомлено про підозру особам, причетним до умисних підпалів квартир на столичній Оболоні.

Так, навесні цього року у поле зору прокуратури потрапив 56-річний неодноразово судимий місцевий мешканець, власник стафордширського тер’єра. Чоловік посеред вулиці нацькував свого пса на меншого собаку і той загриз його насмерть.

У ході розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом жорстокого поводження з тваринами, з’ясувалося, що мешканці житлового будинку, де проживає власник стафа, упродовж 1,5 років повідомляли про конфлікти із цим сусідом, а також про неодноразові факти підпалів їхніх квартир. Вказані повідомлення тривалий час залишалися без належного реагування з боку поліції.

Прокурори, активізувавши досудове розслідування у вказаних провадженнях за оперативного супроводження працівників Управління стратегічних розслідувань, проведи ряд необхідних негласних слідчих розшукових дій та встановили організатора та співвиконавця вказаних підпалів.

Співвиконавцем виявився 49-річний чоловік, який 17 років перебував в місцях позбавлення волі за аналогічні злочини. З’ясувалося, що підпал квартири йому замовив сусід потерпілого — власник стафа. Сума винагороди становила 2 тисячі гривень.

Під час обшуків у організатора вилучили травматичну зброю, отриману на підставі підробленого посвідчення представника ЗМІ, підроблене посвідчення співробітника поліції, ножі, патрони, боргові розписки, грошові кошти, тощо.

За результатами слідчих дій окружною прокуратурою повідомлено про підозру організатору за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України (організація незакінченого замаху на умисне пошкодження чужого майна вчиненого шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб), співвиконавцю — за ч. 3 ст. 15, ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України (незакінчений замах на умисне пошкодження чужого майна вчиненого шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у виді тримання під вартою.

Крім того, перевіряється причетність вказаних осіб до вчинення ще 10 підпалів квартир у тому ж будинку.

За вчинене зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Київська міська прокуратура