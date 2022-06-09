Викрито посадовців, які вимагали $2,5 мільйона за статус народного обранця

Двоє представників політичної партії вимагали у підприємця неправомірну вигоду за призначення на керівну посаду районного осередку та подальшу підтримку у політичній кар’єрі. Спільникам загрожує до 12-ти років ув’язнення.

Слідчі Печерського управління поліції спільно із працівниками Служби безпеки України та за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури задокументували протиправні дії посадовців однієї із політичних партій. Зловмисники вимагали неправомірну вигоду у місцевого мешканця, а натомість обіцяли сприяти в обранні народним депутатом України.

Заступник начальника слідчого управління поліції Києва Сергій Коновальчук повідомив, що порушників викрили під час отримання так званого «авансу» у сумі 50 тисяч доларів США :

«Як нам відомо, спільники підготували схему просування підприємця по службових сходах та для початку обіцяли призначити місцевого мешканця радником голови одного із комунальних підприємств. Окрім того, вони вимагали від нього щомісячний платіж за нібито сприяння у включенні до списків народних обранців та подальшу підтримку у політичній кар’єрі. Ми провели невідкладний обшук за місцем роботи зловмисників, звідки вилучили гроші, мобільні телефони та документацію у якості речових доказів. Двох посадовців затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, та ч. 3 ст. 369-2 – зловживання впливом, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди, Кримінального кодексу України.

«За процесуального погодження Печерської окружної прокуратури слідчі готують затриманим особам повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжних заходів. Санкція найбільш тяжкої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна», — додав правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва