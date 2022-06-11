Викрито пособницю ворога, яка разом із російськими армійцями займалася мародерством

Жителька Ірпеня «наводила» окупантів на помешкання заможних родин та разом із ними розграбовувала їх будинки. Під час обшуку у неї вилучено речі, що свідчили про її прихильність «рускому міру» та викрадене майно містян.

Задокументували злочинну діяльність 45-річної місцевої жительки слідчі Головного слідчого управління разом зі співробітниками управління стратегічних розслідувань Київщини. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Правоохоронці встановили, що зловмисниця в період тимчасової окупації міста Ірпінь разом із озброєними військовослужбовцями росії заходила на територію приватних обійсть та викрадала речі власників.

В ході обшуку у неї вдома слідчі вилучили ворожу символіку, а також викрадені речі — побутову та комп’ютерну техніку, велосипеди, мобільні телефони, ювелірні вироби, одяг і навіть колекційний алкоголь та парфуми.

Під час спілкування зі слідчими жінка вигадала історію про те, що сусіди передали їй ці речі на зберігання. Однак навіть під час обшуку люди, які були залучені як поняті, впізнали свої викрадені під час окупації речі.

У результаті місцеві жителі створили групу у месенджері, де публікували вилучене під час обшуку у фігурантки майно. Так слідчим одразу вдалося встановити десять потерпілих, будинки яких розграбували підозрювана разом із окупантами. Однак кількість вилучених речей свідчить про те, що жінка разом із військовими рф «похазяйнувала» не в одному десятку господарств. Тож слідчі та оперативники встановлюють остаточну кількість містян, які постраждали від їхніх дій.

Фігурантка – місцева мешканка, яка ніде не працює. Раніше вона неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців, зокрема через конфлікти із сусідами та вчинення домашнього насильства над своєю матір’ю.

Після проведення необхідних заходів діям жінки буде надана остаточна правова кваліфікація, у тому числі вона нестиме відповідальність за колабораційну діяльність та зберігання забороненої символіки.

Управління комунікації Національної поліції