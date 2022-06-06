Викрито псевдоволонтера з Львівщини, який наживався на гуманітарній допомозі для ЗСУ

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону задокументовано два факти незаконного використання 28-річним жителем Львівщини гуманітарної допомоги (ч.3 ст. 201-2 КК України).

Розслідуванням встановлено, що під час дії воєнного стану чоловік продавав через Інтернет-сайт, соцмережі та маркетплейс експортовані із Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії сталеві пластини до бронежилетів, які призначались для бійців Збройних Сил України. Як наслідок, незаконно збагатився на 450 тис грн.

Зловмисник, разом із невстановленими на цей час слідством особами, у заздалегідь пошиті та підготовлені плитоноски вставляв бронеплити та перепродував. Усього вдалось реалізувати 2400 таких бронежилетів.

Наразі фігуранта затримано в порядку ст.208 КПК України та повідомлено про підозру. Спецпрокурори готують клопотання до суду для обрання вказаній особі міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім цього, встановлюється причетність до злочину інших осіб, зокрема серед командування та службових осіб однієї з військових частин Львівщини, за імовірного пособництва яких стала можливою така злочинна схема.

Слідчі дії тривають.

Заходи здійснювались за матеріалами Управління СБУ у Львівській області спільно із слідчими Головного управління Нацполіції у Львівській області.

Довідково: санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з трирічним позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.

Спеціалізована прокуратура

у військовій та оборонній сфері

Західного регіону