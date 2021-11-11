Викрито шахрая, який представляючись співробітником СБУ, ошукав іноземця на 25 тис. євро

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури м. Києва викрито та повідомлено про підозру чоловікові, який шахрайським шляхом заволодів коштами іноземного громадянина.

Згідно з матеріалами слідства, зловмисник, представляючись співробітником СБУ, переконав іноземця у необхідності передати йому грошові кошти у сумі 25 тис. євро за сприяння у виготовленні та отриманні посвідки на тимчасове проживання в Україні або паспорта громадянина України.

У подальшому псевдоправоохоронець передав іноземцю підроблений паспорт громадянина України, за що отримав обумовлену винагороду.

Правоохоронці затримали зловмисника «на гарячому» та повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України.

У ході обшуків за місцем проживання та в транспортному засобі підозрюваного вилучили підроблені посвідчення працівників СБУ та грошові кошти, отримані від потерпілого.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вчинення злочину.

Заходи з викриття кримінального правопорушення проводилися прокурорами спільно зі співробітниками Голосіївського УП ГУНП в м. Києві та за оперативного супроводу УСР у м. Києві ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура