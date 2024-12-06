ЗМІ: У Києві зник безвісти боєць РДК та ексофіцер ФСБ Богданов

Правоохоронці Києва розшукують засновника ресторану корейської кухні “Пян-Се”, бійця Російського добровольчого корпусу Іллю Богданова.

Про це йдеться укоментарs ГУ Нацполіції Києва “Суспільному“:

“Ілля Богданов перебуває у розшуку за Святошинським управлінням поліції. Звернення надійшло до поліції 20 листопада. Він вважається зниклим безвісти”.

Про зникнення Богданова напередодні повідомляли у соцмережах: зазначалося, що востаннє Богданова бачили 12 листопада цього року в його ресторані.

18 жовтня у Києві горів ресторан корейської кухні “Пян-Се”. Тоді, на думку Богданова, “ресторан підпалили як ветеранський бізнес так само, як палять автомобілі військовослужбовців”. Але згодом у ДСНС встановили, що займання сталося внаслідок короткого замикання.

Довідка:

Богданов народився у 1988 році у Владивостоці.

Після закінчення у 2010 році юридичного факультету Хабаровського прикордонного інституту ФСБ Росії Богданов брав участь у військовій операції на території Дагестану. Згодом перевівся у прикордонне управління ФСБ по Приморському краю.

У 2014 році Богданов перейшов на український бік та долучився до добровольчого батальйону Національної гвардії України “Донбас”. Згодом, вже у складі Добровольчого українського корпусу “Правий сектор”, брав участь у боях за Іловайськ та Донецький аеропорт.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Богданов долучився до Російського добровольчого корпусу.

За період перебування Іллі Богданова в Україні повідомлялося про кілька спроб його викрадення та вбивства. Зокрема, у листопаді 2016 року тодішній голова СБУ Василь Грицак заявив, що співробітники спецслужби звільнили Богданова, якого викрали з метою передачі на територію Росії та подальшого вбивства.

УП