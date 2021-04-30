Викрито схему підроблення результатів ПЛР-тестів на COVID-19 із внесенням недостовірних даних у додаток «Дій вдома»

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва Дніпровським управлінням поліції ГУНП в м. Києві спільно зі Службою безпеки України викрито схему підроблення результатів ПЛР-тестів на COVID-19 (ч. 1 ст. 366 КК України).

Так, група осіб, вступивши у змову з персоналом кількох приватних медичних закладів, підробляли результати тестів із внесенням недостовірної інформації у додаток «Дій вдома».

Встановлено, що організатори схеми розмістили рекламу на онлайн-ресурсах про організацію видачі термінових довідок із негативними результатами тестів. «Послуга» пропонувалась громадянам України, які повернулись із-за кордону для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції.

Під час проведення досудового розслідування задокументовано виготовлення підроблених довідок про результати проведення ПЛР-тестів у чотирьох київських приватних лабораторіях однієї комерційної структури.

Вартість «послуг» коливалась залежно від терміновості видачі довідки і сягала до 1 тис. грн. Уже попередньо встановлено кілька сотень громадян, які здавали тести у цих клініках. Також зафіксовано, що персонал медзакладів вносив сфальсифіковані дані до мобільного додатку «Дій вдома».

В межах слідства проведено обшуки, у ході яких вилучено документи та інші речові докази. Слідчі дії тривають.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура