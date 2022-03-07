Викрито та затримано агента ФСБ РФ та його співмешканку на Закарпатті

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянину Російської Федерації та його співмешканці в пособництві у діях, вчинених з метою захоплення державної влади (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 109 КК України). Осіб вже взято під варту без права внесення застави.

За даними слідства, підозрюваний як агент ФСБ РФ одержав завдання щодо збору та передачі ворогу інформації про суспільно-політичні та економічні процеси в Україні.

Пізніше, з початком активного наступу російських військ на нашу державу, російський громадянин мав підготувати ряд фейкових публікації у ЗМІ для тиражування закликів до «вигнання націоналістичних угруповань задля порятунку великих міст», критики тих, хто, рятуючись від війни, евакуює свої сім’ї в інші регіони України чи за кордон.

Для одержання матеріальної винагороди за виконання завдань ворога співмешканка агента ФСБ надавала свої банківські рахунки.

Підозрюваних затримали в одному з населених пунктів Мукачівського району.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Закарпатській області.

Офіс Генпрокурора