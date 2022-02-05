Викрито транснаціональну злочинну групу, яка підробляла візи та незаконно переправляла людей через держкордон

Злочинне угруповання здійснювало незаконне переправлення громадян через державний кордон України до країн Європейського Союзу шляхом підроблення віз. Вартість візи становила 1000 євро.

Викрили діяльність угруповання оперативники управління міграційної поліції та слідчі поліції Київщини із залученням спецпризначенців спільно зі співробітниками Державної прикордонної служби України за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

Так, учасники групи за допомогою спеціально обладнаної апаратури виготовляв візи країн Європейського Союзу. Під час особистої зустрічі клієнти сплачували завдаток у сумі 300 євро, а через 2 тижні отримували візу та віддавали решту суми. Самі ж візи виготовлялися на території Російської Федерації.

Поліцейські встановили, що групу очолював 34-річний іноземець, який на території України перебуває нелегально.

За місцем проживання фігуранта правоохоронці провели санкціонований обшук та вилучили грошові кошти, підроблені документи та інші речові докази, що підтверджують його причетність до незаконної діяльності.

Іноземця затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо повідомлення підозри фігуранту та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Київської області