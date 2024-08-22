Поліція застерігає: переказ коштів на «захищений» рахунок – 100% шахрайство!

Минулої доби двоє жительок Житомирщини звернулись до поліції із заявами про втрату коштів через шахрайські дії. Жінки повірили, що убезпечать заощадження від стороннього доступу, переказавши їх на сторонні рахунки. Загалом вони втратили майже 140 тисяч гривень. Розпочаті досудові розслідування.

За словами 73-річної житомирянки, 20 серпня на її мобільний зателефонувала «працівниця» відомого сайту онлайн-торгівлі. Співрозмовниця повідомила, що хтось намагається оформити кредит на ім’я пенсіонерки. Тож вона запропонувала, задля збереження коштів, переказати їх на банківську картку, реквізити якої надіслала в особистому повідомленні. У результаті заявниця втратила майже 80 тисяч гривень.

За такою ж злодійською схемою була ошукана й 55-річна жителька Ємільчинської громади. Жінка повірила «працівнику служби безпеки банку» та здійснила переказ понад 60 тисяч гривень на чужий рахунок.

Нині за обома фактами розпочаті розслідування з попередньою кваліфікацією за ст. 190 (Шахрайство) КК України.

Водночас поліцейські застерігають громадян:

Запам’ятайте прості правила:

– конфіденційні відомості ваших банківських рахунків не можна повідомляти нікому, навіть працівникам фінансових установ. Вони не можуть запитувати у вас паролі входу до вашого електронного кабінету, пін-коди карток, CVV-коди тощо, особливо в телефонному режимі;

– справжні працівники банків чи інших установ не будуть просити вас вчинити якісь грошові перекази нібито для захисту ваших же коштів або перейти за посиланнями, надісланими в особисті повідомлення у месенджерах та ввести там ваші дані;

– уважно читайте сповіщення, що приходять на ваш мобільний телефон, та не повідомляйте цифрові коди й інші паролі стороннім особам, ким би вони не називались;

– за потреби якихось негайних дій з банківською карткою (блокування у разі втрати чи крадіжки, незрозумілої ситуації) особисто зателефонуйте в фінансову установу за номером, вказаним на картці чи договорі на обслуговування та проконсультуйтеся з фахівцем.

Розкажіть про заходи перестороги своїм батькам, рідним, сусідам та знайомим. Це допоможе вберегти їх від неприємностей та завадить ошуканцям продовжити свою злочинну діяльність.

Відділ комунікації поліції Житомирської області