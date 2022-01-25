Рада провалила посилення покарання за підробку документів про щеплення

Проектом пропонувалося доповнити Кримінальний кодекс статтею, що передбачає такі покарання:
- за використання особою підроблених документів про проведення щеплень — штраф від 17 до 34 тисяч гривень або обмеження волі до 2 років;
- за внесення медпрацівником неправдивих відомостей про проведення щеплень — штраф від 34 до 68 тисяч гривень або позбавлення волі на строк до 2 років;
- за виготовлення з метою збуту документів про проведення щеплень — штраф від 85 до 170 тисяч гривень або позбавлення волі до 3 років.
Нагадаємо: Комітет Ради рекомендував підтримати цей законопроєкт. // Українська правда