Викрито учасника транснаціональної шахрайської групи: збитки сягають понад ₴18 мільйонів

Злочинне угруповання використовувало скомпрометовані дані клієнтів іноземних банків для розрахунків в онлайн-магазинах. Куплені товари фігуранти перепродавали та одержували «прибутки».

Кіберполіцейські Харківщини в рамках міжнародного співробітництва викрили 40-річного співорганізатора шахрайської схеми. Громадянин України спільно зі знайомим отримував на хакерських форумах скомпрометовані реквізити банківських рахунків громадян Євросоюзу. Використовуючи ці дані, зловмисники сплачували різні покупки в інтернет-магазинах за кошт потерпілих.

Також зловмисники створювали сайти з пропозиціями працевлаштування та набирали торгових агентів. За допомогою створеної системи адміністрування через торгових агентів відбувалося відправлення товарів та забезпечувався подальший збут товарів у східноєвропейському зарубіжжі. Винагороду члени злочинної групи отримували на електронні гаманці.

Загальна сума збитків, завданих потерпілим, сягає понад 18 мільйонів гривень.

За місцями мешкання фігуранта працівники поліції в присутності правоохоронців Німеччини провели обшуки. Вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони. До проведення слідчих дій також було залучено працівників полку поліції особливого призначення поліції Києва.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Фігуранту може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.

Нині інший співорганізатор має статус обвинуваченого в рамках проведення розслідування поліцейськими Німеччини, де перебуває під вартою.

Департамент кіберполіції Національної поліції України