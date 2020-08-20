Викрито угруповання, яке під приводом працевлаштування за кордоном, ошукувало громадян

Жертвами шахраїв стали мешканці Вінницької та сусідніх областей. Ціна послуги з «працевлаштування» коливалася від 1 000 до 3 000 євро. Вже доведено причетність зловмисників до 50 фактів протиправної діяльності.

В ході слідства оперативники обласного управління стратегічних розслідувань та слідчі слідчого управління поліції області встановили організатора та учасників шахрайської «схеми». Організатором виявився 34-річний раніше судимий мешканець Вінниці, який залучив ще чотирьох місцевих жителів. Кожний учасник злочинної групи відповідав за свою лінію роботи.

Для реалізації злочинних планів організатор створив комерційні структури, які начебто надають послуги з працевлаштування громадян за кордоном, та оформив їх на одного з учасників. Крім того, у разі необхідності виступав у ролі клієнта, який задоволений підшуканою за кордоном роботою. Інші займалися пошуком клієнтів. Організатор особисто відповідав за інструктаж своїх підлеглих щодо способів введення в оману громадян.

З потенційною жертвою зловмисники укладали завідомо фіктивні договори, підшукували їм вакансії за кордоном та в подальшому займалися оформленням всіх необхідних документів. Пропонували роботу у країнах Близького Сходу та Європейського Союзу. За свої послуги брали від 1 000 до 3 000 євро. Однак ані роботи, ані витрачених грошей громадяни в подальшому так і не отримували. На вимоги громадян повернути заплачені кошти говорили, що необхідно зачекати, бо тривають «перемовини» з їхніми «роботодавцями» або процес «оформлення» документів.

Сьогодні, 20 серпня, слідчі обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру організатору та чотирьом учасникам злочинного угруповання. Їм інкримінують вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваним може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Якщо Ви стали жертвою шахрайських дій при працевлаштуванні на роботу за кордоном, просимо звертатися до управління стратегічних розслідувань у Вінницької області за номером +38 (0432) 59-40-97.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України