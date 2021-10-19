Народила і заморозила дитину – суд ухвалив вирок матері-убивці

Вироком Дубровицького районного суду 35–річну жінку визнано винною в умисному вбивстві своєї новонародженої дитини після передчасних пологів (ст. 117 КК України).

Під час досудового розслідування зібрано достатню кількість доказів, а у суді прокурором доведено, що у лютому цього року жінка народила вдома дитину та самостійно перерізала їй пуповину. Пізніше обвинувачена загорнула немовля у рушник та пакет і поклала його до морозильної камери. Як запевняла жінка — дівчинка народилася передчасно та мертвою.

Однак, за даними судово-медичної експертизи та в результаті проведених слідчих дій, поліцейські встановили, що жінка народила дитину орієнтовно на 37 тижні вагітності. Також експертиза підтвердила, що дівчинка народилася живою, а смерть настала через загальне переохолодження організму.

У ході судового розгляду обвинувачена свою вину повністю визнала та розкаялась. Суд призначив жінці покарання – 3 роки позбавлення волі, а на підставі ст. 75 КК України звільнив від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки.

Вирок законної сили ще не набрав.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури