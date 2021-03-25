Викрито засудженого, який через Інтернет продавав неіснуючі товари

Працівники відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України спільно з оперативним відділом Державної установи «Північна виправна колонія №90» за процесуальним керівництвом Херсонської міської прокуратури викрили 27-річного засудженого, який на одному з сайтів викладав оголошення з продажу неіснуючих товарів: комп’ютерної техніки та мобільних телефонів.

Головною умовою купівлі товарів була повна або часткова передплата на підконтрольну зловмиснику банківську картку. Однак, після отримання грошей фігурант одразу видаляв оголошення та блокував аккаунти покупців.

В ході проведення слідчих дій у засудженого вилучено мобільний телефон з сім-картою, які він використовував у своїй злочинній діяльності. Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. За скоєне фігуранту загрожує до трьох років позбавлення волі. Чоловіку вже повідомлено про підозру.

Кіберполіція нагадує! Купувати товари необхідно лише на перевірених сайтах та обирати післяплату. Також уважно перевіряйте назву необхідного вебресурсу. Відмінність у назві може означати, що ви потрапили не на оригінальний ресурс, а на фішинговий сайт.

Крім цього, на сайті кіберполіції у розділі «Стоп фрауд» можна перевіряти невідомий номер, банківську картку чи посилання на сумнівний сайт. Можливо, шахраї вже є у базі кіберполіції.

Відділ комунікації поліції Херсонської області