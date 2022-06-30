викрито жителя Чернігівщини, який здійснював розвідувальну діяльність на користь так званої «ДНР»

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури жителю Чернігівщини повідомлено про підозру у здійсненні незаконної розвідувальної діяльності на користь терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

За даними слідства, з травня 2022 року підозрюваний здійснював незаконну розвідувальну діяльність у військовій сфері на користь так званої «ДНР».

Збирав відомості щодо дислокації об’єктів критичної інфраструктури у місті Семенівка Чернігівської області – районної державної адміністрації, відділу Державної прикордонної служби України, відділення поліції, шкіл, дитячих садочків, блокпостів, а також місць розташування особового складу Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Інформацію він відправляв спільнику на електронну пошту, а той передавав її ворогу через Telegram.

Підозрюваного затримано 24 червня за місцем проживання у Чернігівській області. Його спільник затриманий 18 червня у Чернівцях, йому повідомлено про підозру. Особи перебувають під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Чернівецькій області.

Офіс Генпрокурора