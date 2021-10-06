Вимагали 700 тис. доларів США — судитимуть шістьох членів організованої групи (ВІДЕО, ФОТО)

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 6 чоловіків за фактом вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчиненого організованою групою (ч. 4 ст. 189 КК України).

За даними слідства, 24 березня 2021 року в смт. Панютине Харківської області група осіб пред’явила вимогу директору та співвласнику агропромислового товариства з обмеженою відповідальністю перереєструвати належне йому підприємство на вказаних осіб. Зловмисники нанесли чоловікові тілесні ушкодження у вигляді побоїв та повідомили, що в разі відмови постраждають члени його сім’ї. З метою залякування група осіб кинули в автомобіль дружини директора ТОВ каміння та залишили поховальні вінки.

Наступного дня потерпілий звернувся із заявою на дії вимагачів до прокуратури.

У подальшому директор агропромислового підприємства зустрівся з вимагачами. Зловмисники, погрожуючи, повідомили, що потерпілий за не перереєстрацію корпоративних прав на товариство з обмеженою відповідальністю має передати їм 700 тис. доларів США.

Того ж дня голова ТОВ передав рекетирам 100 тисяч доларів США як гарантію того, що погоджується на їхні вимоги.

14 квітня цього року, перебуваючи в готелі «Kharkiv Palace», потерпілий передав групі вимагачів 600 тис. доларів США.

Наразі обвинувальний акт стосовно 6 членів організованої групи направлено до Лозівського міськрайонного суду Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури