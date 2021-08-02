Викрито злочинну схему розкрадання бюджетних коштів Харкова

Кошти передбачалися на виконання робіт, зокрема на ремонт доріг, постачання паливно-мастильних матеріалів, запчастин та ремонт техніки комунальних підприємств, та надання послуг комунальним підприємствам.

Слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції за оперативного супроводження співробітників Управління СБУ в Харківській області та процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрили злочинну схему розкрадання коштів, передбачених у міському бюджеті м. Харкова на виконання робіт та надання послуг комунальним підприємствам.

Слідчі Нацполіції встановили, що посадові особи одного з комунальних підприємств м. Харкова у змові з посадовими особами декількох недержавних суб’єктів господарювання у період 2020 – 2021 років розкрадали бюджетні кошти шляхом умисного необґрунтованого завищення цін на товари та надані послуги, а також оплати робіт, які фактично не виконувалися, або ж були виконані не в тому обсязі. Гроші були передбачені у міському бюджеті м. Харкова на ремонт доріг, постачання паливно-мастильних матеріалів, запчастин та ремонт техніки комунальних підприємств.

Загальна сума бюджетних коштів, перерахована у 2020 році посадовими особами комунального підприємства м. Харкова на рахунки інших суб’єктів господарювання, становить близько 590 мільйонів гривень. Лише по одному договору сума збитків орієнтовно становить 400 тисяч гривень. Щодо інших договорів – загальна сума збитків встановлюється.

Водночас поліцейські встановили, що паливно-мастильні матеріали, запчастини для техніки та її ремонт постачалися та виконувалися не в повному обсязі, їхня ринкова ціна була завищеною. При цьому частина паливно-мастильних матеріалів взагалі списувалися виключно на папері.

За місцями знаходження комунального підприємства та його філій на території міста Харкова проведені обшуки, у ході яких вилучено документи та електронні носії інформації, які мають доказове значення для досудового розслідування.

Наразі досудове розслідування триває. Проводяться подальші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на документування злочинної діяльності всіх осіб, причетних до заволодіння державними коштами.

Зловмисникам загрожує покарання, передбачене ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами ГСУ)