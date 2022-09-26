Обійняв псевдопосаду «заступника голови селищної ради» – в колабораціонізмі підозрюється мешканець Київщини

Прокурори Київської обласної прокуратури повідомили про підозру мешканцю Київщини за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний у період воєнного стану та тимчасової окупації частини області, співпрацював з військовослужбовцями збройних сил РФ. Він добровільно погодився на їх пропозицію та обійняв посади «заступника голови Димерської селищної ради» та «директора Димерського комбінату комунальних підприємств».

Працюючи на вказаних посадах він здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції. В адміністративній будівлі здійснював прийом мешканців громади.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливістю конфіскації майна.

За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в місті Києві та Київській області, оперативний супровід – Вишгородський РВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура