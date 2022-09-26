Обійняв псевдопосаду «заступника голови селищної ради» – в колабораціонізмі підозрюється мешканець Київщини

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Прокурори Київської обласної прокуратури повідомили про підозру мешканцю Київщини за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний у період воєнного стану та тимчасової окупації частини області, співпрацював з військовослужбовцями збройних сил РФ. Він добровільно погодився на їх пропозицію та обійняв посади «заступника голови Димерської селищної ради» та «директора Димерського комбінату комунальних підприємств».

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Працюючи на вказаних посадах він здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції. В адміністративній будівлі здійснював прийом мешканців громади.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливістю конфіскації майна.

За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в місті Києві та Київській області, оперативний супровід – Вишгородський РВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура

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