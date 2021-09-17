Винесено вирок двом правоохоронцям, які «викрали» понад ₴42 млн. у крадія

За підтримання публічного обвинувачення обласною прокуратурою суд визнав винними колишніх начальника сектору відділу поліції та старшого оперуповноваженого того ж відділу у перевищенні службових повноважень, грабежі та розбої (ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 186, ч. 4 ст. 187 КК України) та призначив покарання у виді позбавлення волі на 11 та 10 років відповідно з позбавленням права займати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки з конфіскацією майна та позбавленням спеціальних звань.

Як повідомив заступник начальника управління обласної прокуратури Євген Шпак, встановлено, що у квітні 2016 року до одного з відділів поліції у Дніпропетровській області звернулась жінка із заявою про скоєння крадіжки. Потерпіла повідомила про викрадення значної суми грошових коштів та ювелірних виробів. Жінка зазначила, що вказані гроші та дорогоцінності знаходились у неї на зберіганні та належали іншим особам. Крім того, потерпіла повідомила, що до крадіжки причетний її чоловік.

Розшуком викрадених коштів та золотих виробів додатково займалися службові особи Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області. Вказані поліцейські, перевищуючи повноваження, незаконно проникли до домоволодіння одного зі свідків, обшукали приміщення та заволоділи мобільними телефонами.

У подальшому поліцейські встановили місцезнаходження крадія та затримали його, застосувавши фізичне насильство. Здійснюючи тиск та погрожуючи насиллям, небезпечним для життя, співробітники поліції змусили вказати, де зберігається викрадене майно. Правоохоронці віддали затриманому крадію частину грошових коштів та відпустили, наказавши покинути територію Дніпропетровської області. Таким чином, поліцейські заволоділи понад 42 млн грн.

Прокуратура оскаржуватиме зазначений вирок суду у зв’язку з невідповідністю покарання ступеню тяжкості злочину.

Довідково: попередньо крадія, згідно вироку суду в 2018 році, визнано винним у іншому кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 185 КК України. Він щиросердно розкаявся у скоєному, співпрацював зі слідством та допоміг у розкритті більш тяжкого іншого злочину, вчиненого співробітниками правоохоронного органу.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури