Розшукують торгового агента, який обікрав підприємство на Тернопільщині

Торговий агент протягом двох місяців привласнював гроші, які отримував з магазинів-партнерів. Правоохоронці задокументували 38 фактів привласнення чужого на суму майже 53 тисячі гривень.

У злочині підозрюють 27-річного тернополянина.

«Перша заява надійшла ще на початку липня. В ній потерпілий повідомив, що підозрює свого працівника, який влаштувався до нього на роботу торговим агентом, в шахрайстві. Чоловік працював з продуктовими магазинами Кременецького, Шумського та Лановецького районів», — підкреслили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Зловмисника оголосили у розшук. Відомо, що він покинув межі України. // Тернополяни