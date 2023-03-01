Підприємця підозрюють у постачанні неякісних продуктів харчування для військових на суму понад ₴9 млн.

Солом’янською окружною прокуратурою міста Києва за результатами проведених слідчих дій повідомлено про підозру керівнику підприємства у привласненні коштів державного бюджету в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Слідством встановлено, що після початку збройної агресії Російської Федерації проти України, між суб’єктом господарювання та військовою частиною Національної гвардії України укладено договори на закупівлю консервів тушкованої свинини, а також консервів гречаної та перлової каш зі свининою.

Постачальник, достовірно знаючи, що технічні характеристики цих продуктів не відповідають вимогам ДСТУ та іншим вимогам у сфері обігу харчових продуктів, передав військовій частині Національної гвардії України недоброякісний товар на загальну суму понад 9,1 млн. грн.

Відповідно до лабораторних досліджень поставлені консерви не відповідають вимогам ДСТУ, є небезпечними для споживання та можуть спричинити шкідливий вплив на здоров’я людини.

З урахування отриманих доказів прокуратурою повідомлено про підозру підприємцю у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідство триває. Прокуратура продовжує вживати заходи до встановлення всіх осіб, причетних до постачання неякісних продуктів харчування військовослужбовцям.

Як повідомлялося раніше, окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно зловмисників, які поставили військовослужбовцям Державної прикордонної служби України м’ясопродукцію, яка не відповідає вимогам ДСТУ.

Заходи з викриття правопорушення проводяться прокуратурою спільно з СВ Солом’янського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводу Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.

Київська міська прокуратура