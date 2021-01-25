Вінничанин сокирою наніс смертельних травм своїй матері

23 січня у Вінниці на місці злочину поліція затримала вінничанина, який сокирою наніс смертельну травму голови своїй 82-річній матері. Свої дії він пояснити не зміг. Тепер на чоловіка чекає судово-психіатрична експертиза.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Вінницької області, до правоохоронців надійшло повідомлення від бригади лікарів про те, що вони потребують допомоги поліцейських під час обслуговування виклику по вулиці Бучми. За словами медиків, під час спілкування з літньою господаркою будинку, до якої вони прибули на виклик, жінка поскаржилась на агресивну поведінку 58-річного сина.

Почувши це, розлючений чоловік почав погрожувати медичним працівникам застосуванням фізичної сили. Лікарі вийшли на вулицю чекати поліцейських, аби разом з ними повернутись у будинок та продовжити обслуговувати виклик, — повідомили у поліції.

Екіпаж поліції, під’їжджаючи за вказаною адресою, побачив, що з будинку вибіг чоловік та кинувся навтьоки. Поліцейські його наздогнали та затримали для з’ясування усіх обставин.

Увійшовши у будинок разом з лікарями, інспектори поліції побачили мертвою літню господарку з травмою голови. Поруч лежала сокира. Затриманий свої дії пояснити не зміг, — зазначають у відомстві.

У межах розпочатого кримінального провадження за умисне вбивство чоловікові призначать судово-психіатричну експертизу. За такий злочин передбачено до 15 років позбавлення волі. Нині чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

В поліції зазначають, що впродовж минулого року на території області відносно людей похилого віку скоєно 220 кримінальних правопорушень, серед яких 8 особливо тяжких та 99 тяжких. Серед цих злочинів 4 умисних вбивства, 1 умисне тяжке тілесне ушкодження, 10 грабежів, 5 розбоїв. // vitatv.com.ua