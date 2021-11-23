Вінницькі поліцейські затримали іноземця, підозрюваного у вчиненні крадіжок з фітнес-центрів

21 листопада в Одесі оперативники карного розшуку затримали 32-річного громадянина Республіки Білорусь, який викрадав кошти у клієнтів фітнес клубів, залишені у камерах схову. Поліцейські встановили причетність правопорушника, який незаконно перебував в Україні, до вчинення двох крадіжок на території Вінницької та Київської областей. Наразі поліція перевіряє чоловіка на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території інших регіонів.

До поліції звернувся 31- річний вінничанин з повідомленням про вчинення крадіжки. Потерпілий розповів, що під час тренування у фітнес центрі з його камери схову невідомий викрав 3 000 доларів США, 1 000 євро та 45 000 гривень.

Як розповів керівник Вінницького районного управління поліції Віталій Курчик, переглянувши відео з камери спостереження, встановленої у приміщенні спортивного клубу, поліцейські оперативним шляхом встановили особу, причетну до вчинення крадіжки. Ним виявився 32 – річний громадянин Республіки Білорусь, який тимчасово проживав в м. Одеса зі своєю співмешканкою.

Орієнтування на розшук зловмисника працівники поліції надали всім регіональним підрозділам поліції.

З’ясувалось, що київські колеги розшукують підозрюваного за вчинення аналогічного злочину у столиці.

В ході проведення розшукових заходів оперативники затримали зловмисника за місцем проживання в Одесі.

Під час огляду його помешкання слідчі вилучили частину крадених коштів потерпілого.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Наразі чоловіку оголошено про підозру та передано київським колегам для подальшого розслідування кримінальних проваджень.

За такий злочин передбачене покарання — до 6 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області