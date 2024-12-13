Вінницька міська рада переплатила ₴8,5 млн. за постачання тепловізійних монокулярів

Вінницькою обласною прокуратурою під час моніторингу офіційного вебпорталу закупівель Prozorro встановлено порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» під час електронної закупівлі товарів за бюджетні кошти Вінницької міської громади.

Йдеться про закупівлі Вінницькою міською радою тепловізійних монокулярів для потреб ЗСУ, здійснені восени 2023 та на початку 2024 років. За результатами торгів з товариством з обмеженою відповідальністю з Одещини було укладено договори про їх постачання.

Водночас, в порушення норми закону про звільнення від податку на додану вартість товарів для оборонних потреб, постачальник включив ПДВ до вартості тепловізійних монокулярів. Як наслідок – з бюджету товариству безпідставно переплачено 8,5 млн грн.

З метою захисту інтересів громади в бюджетній сфері, прокуратура в судовому порядку ініціювала визнання недійсними пунктів договорів про включення до ціни товару ПДВ та стягнення переплачених коштів до бюджету громади.

Рішеннями Господарського суду Одеської області позови прокуратури задоволено.

Після набрання ними законної сили вживатимуться заходи щодо їх реального виконання.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури