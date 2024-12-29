Вінницькі оперативники затримали злодія, який обікрав військового

27 грудня поліцейські встановили та розшукали чоловіка, який на залізничному вокзалі викрав мобільний телефон військовослужбовця та втік. Викрадений гаджет зловмисник здав у ломбард. Фігуранта затримали у процесуальному порядку. Наразі слідчі готують йому повідомлення про підозру за скоєння крадіжки в умовах воєнного стану.

До поліції з повідомлення про злочин звернувся 27-річний житель м Козятин. Потерпілий повідомив про те, що перебуваючи на Привокзальній площі в м. Вінниця у нього викрали мобільний телефон.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку відділу поліції № 1 встановили, що до злочину причетний 42-річний житель Вороновицької територіальної громади. Затримали фігуранта за місцем його проживання.

Речовий доказ – мобільний телефон, слідчі вилучили.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання до 8 років ув’язнення.

Поліцейські нагадують, що за вчинення крадіжки в умовах воєнного стану передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області