Винуватець ДТП, в якій загинула літня людина, проведе за ґратами 5 років

Києво-Святошинською місцевою прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 28-річного мешканця Київської області, який вчинив ДТП, внаслідок якої загинула людина (ч.2 ст.286 КК України).

Дорожня пригода сталася вранці 5 червня 2020 року на вул. Соборній у м.Ірпінь. Водій автомобіля Renault Logan, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням, допустив виїзд за межі проїзної частини – на тротуар зустрічної смуги руху, де здійснив наїзд на 58-річну жінку, яка перебувала на тротуарі. Внаслідок отриманих травм, потерпіла померла на місці пригоди.

Слідством встановлено, що затриманий раніше неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у нетверезому стані та порушення Правил дорожнього руху.

Вироком Ірпінського міського суду Київської області винуватця ДТП засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобом строком на 3 роки.

Пресслужба Київської обласної прокуратури