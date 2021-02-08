Винуватець масштабної ДТП під Києвом постане перед судом

Київською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно 21-річного водія вантажівки, за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 вересня минулого року на трасі Київ-Харків 21-річний водій вантажівки DAF, рухаючись в

напрямку міста Київ, допустив зіткнення з фургоном Mercedes-Benz, який їхав у попутному напрямку. Після цього DAF виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілями ВАЗ та Mercedes-Benz Sprinter.

Внаслідок смертельної автопригоди загинуло 7 осіб, а 12 отримали тяжкі тілесні ушкодження.

Наразі досудове слідство у вказаному провадженні завершено.

Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювалось Слідчим управлінням ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути

піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури