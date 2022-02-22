Винуватець «п’яної» ДТП з чотирма загиблими проведе за ґратами 9 років

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами обласної прокуратури Харківський районний суд Харківської області визнав винним 32-річного чоловіка у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель чотирьох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України). Йому призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки.

Як повідомив начальник відділу обласної прокуратури Андрій Жмутський, встановлено, що вночі з 8 на 9 березня 2014 року чоловік, керуючи автомобілем «ВАЗ», рухався по автошляху «Харків-Липці» у напрямку Харкова. Крім водія, в автомобілі знаходились ще четверо пасажирів.

Прокурори довели, що чоловік, який перебував за кермом, був у стані алкогольного сп’яніння. Він не врахував дорожню обстановку, поблизу села Руські Тишки виїхав на узбіччя та допустив наїзд на двох пішоходів, які в цей час рухалися по проїжджій частині попереду нього у попутному напрямку. Після наїзду на пішоходів «ВАЗ» в’їхав у металевий відбійник, який пройшов крізь салон автомобіля.

Пішоходи — чоловік і жінка, а також двоє чоловіків-пасажирів автомобіля загинули на місці події. Загиблим було від 25 до 27 років.

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину не визнав.

Прокуратура оскаржуватиме зазначений вирок суду у зв’язку з невідповідністю покарання ступеню тяжкості злочину та наполягатиме на максимальній санкції — 10 років позбавлення волі.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури