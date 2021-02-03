Винуватця ДТП, у якій загинули мати й дитина, судитимуть на Черкащині

За спричинення дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинули мати та дитина, 22-річний житель Вінницької області постане перед судом.

Про це повідомляє пресслужба Черкаської обласної прокуратури.

Нагадаємо, що аварія сталася 24 листопада на автошляху «Стрий -Тернопіль Кропивницький — Знам’янка». Водій вантажного автомобіля Scania в’їхав у припарковану автоколону.

Від удару Ford Transit відкинуло на ліве узбіччя, у кювет. Та зіткнення не зупинило вантажівку й далі авто ЗАЗ VIDA затисло між двома «фурами».

У салоні легковика перебували жінка та дитина. Від травм, отриманих внаслідок аварії, вони померли на місці події.

Водія вантажівки судитимуть за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб, в тому числі малолітньої дитини (ч. 3 ст. 286 КК України). // zmi.ck.ua