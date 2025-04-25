Вісім років за ґратами проведе житель Дубенського району за вбивство матері сокирою

Згідно з судово-психіатричною експертизою зловмисник є обмежено осудним. Нагадаємо, першого жовтня минулоріч у селі Ужинець Млинівської громади під час розпивання алкогольних напоїв між загиблою та її 43-річним сином стався конфлікт, під час якого чоловік схопив сокиру та наніс 11 ударів по голові та тілу пенсіонерки. Від отриманих травм жінка померла на місці. Експертиза підтвердила стан сп’яніння нападника — 3,15 проміле.

Правоохоронці затримали зловмисника у порядку ст.208 КПК України.

За фактом умисного вбивства слідчі повідомили йому про підозру за ч.1 ст.115 КК України. Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Слідчий закінчив досудове розслідування та за процесуального керівництва прокуратури скерував матеріали кримінального провадження до суду.

Пом’якшуючими обставинами є щире каяття. Обтяжуючі — вчинення кримінального правопорушення у стані алкогольного сп’яніння та щодо особи похилого віку, з якою зловмисник перебував у сімейних відносинах.

Днями суд виніс вирок: 8 років позбавлення волі із застосуванням до засудженого примусових заходів медичного характеру у вигляді амбулаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку за місцем відбування покарання.

Втім, законної сили він іще не набрав, тож може бути оскаржений протягом 30 діб.

Відділ комунікації поліції Рівненської області