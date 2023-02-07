З Польщі в Україну намагалися провезти ліки російського виробництва

Співробітники Держприкордонслужби у пункті пропустку “Грушів”, що на кордоні з Польщею, запобігли спробі ввезення в Україну медпрепаратів російського виробництва.

Про це інформує УНН, посилаючись на сайт ДПСУ.

Повідомляється, що лікарські засоби різних найменувань перевозив 46-річний українець, який повертався в Україну мікроавтобусом. Під час огляду авто прикордонники спільно з працівниками митниці знайшли 648 упаковок медичних препаратів виробництва рф у багажному відділенні та під пасажирським сидінням.

“По даному факту складено протокол, препарати вилучено встановленим порядком. Наразі проводиться перевірка щодо встановлення законності ввезення лікарських засобів”, – йдеться в повідомленні.