«Вклала майже пів мільйона гривень у купівлю криптовалюти»: прикарпатка хотіла заробити, однак втрапила у пастку аферистів

Шахраї під час війни виманюють в українців гроші у новій афері, пропонуючи легкий заробіток в інтернеті. Пройдисвіти використовують різні стратегії як наприклад, фінансова піраміда, донати тощо. Потенційні інвестори вкладають кошти, однак, як правило, шахраї вводять в оману та видурюють у них значні суми.

Сама у таку аферу потрапила мешканка Коломиї. Як стало відомо, жінка в Інтернет-мережі зайшла оголошення про купівлю криптовалюти. Перейшовши за фішинговим посиланням, потерпіла ввела особисті дані. Опісля їй зателефонував нібито брокер та запропонував завантаживши додаток для проведення операцій.

У подальшому, для викупу криптовалюти на рахунок незнайомців жінка перерахувала кількома платежами майже 461 тисячу гривень. І як результат, шахраї заблокували її в мережі.

Поліція застерігає:

– зазвичай зловмисники в мережі нав’язливо пропонують збільшити ваші заощадження в декілька разів, крім цього, шахраї можуть видавати себе за представника реальної інвестиційної компанії;

– варто пам’ятати, що не існує гарантованих інвестицій або методу, який допоможе заробити велику суму грошей швидко і без зусиль;

– у разі отримання подібної пропозиції слід знайти більше інформації про неї та компанію, з якою вона пов’язана;

– якщо інвестиція та компанія виявляться реальними, ви повинні підтвердити особистість людини, яка пропонує вам угоду.

Що робити, якщо ви стали жертвою інтернет-шахраїв:

– необхідно звернутись до найближчого відділу поліції або зателефонувати 102.

Зберіть інформацію, що підтверджує факти вчинення щодо вас шахрайських дій: чеки про оплату, квитанції з банку про проведення грошових операцій, роздруківки оголошень, посилання на сайт тощо.

Не дайте себе ошукати!

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини