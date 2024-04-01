На Дніпропетровщині групу осіб судитимуть за масштабне підпільне виробництво алкоголю

До організації незаконного бізнесу причетні мешканці Нікополя. Вони налагодили діяльність кількох підпільних алкогольних цехів, а також розгалужену мережу збуту підакцизної продукції.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області та слідчі слідчого управління обласної поліції, фігуранти орендували кілька приміщень на території Нікополя. Частину з них використовували як підпільні цехи з виробництва алкогольної продукції, решту – як склади для зберігання. Також, налагодили розгалужену мережу збуту.

Готову продукцію збували під виглядом відомих українських брендів гуртовими партіями на території області. Оптовики самостійно забирали продукцію зі складів зберігання або ж фігуранти доставляли її своїм транспортом до замовників. Крім цього, реалізовували незаконно придбані тютюнові вироби без марок акцизного податку України. Підпільний бізнес приносив учасникам угруповання до мільйона гривень щомісяця.

У грудні цього року поліцейські знешкодили дві виробничі лінії, 1500 літрів спирту, понад 12 тонн готової до збуту алкогольної та слабоалкогольної продукції, 120 тисяч пачок цигарок без марок акцизного податку, майже 600 тисяч гривень. Тоді п’ятьом учасникам злочинної групи повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 та 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збуту, транспортування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України.

За погодження Дніпропетровської обласної прокуратури обвинувальні акти скеровані до суду для розгляду справи по суті. Обвинуваченим може загрожувати до 10-ти років з конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України