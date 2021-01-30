В Житомире задержали военнослужащего, торговавшего наркотиками

В Житомире после сбыта 15 граммов амфетамина и 10 свертков каннабиса задержали военнослужащего.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

“Под процессуальным руководством военной прокуратуры Житомирского гарнизона Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона задокументирована незаконная деятельность военнослужащего одной из воинских частей, которая дислоцирована в Житомирской области”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что следователями и негласными следственными (розыскными) действиями установлено, что в январе 2021 года солдат десантно-штурмового батальона неоднократно реализовывал гражданским лицам наркотическое вещество — амфетамин. Средства за реализацию наркотических средств он получал на свой карточный счет.

“29 января 2021 года после сбыта очередной партии наркотических веществ, а именно: 15 грамм амфетамина и 10 свертков каннабиса, солдата-наркоторговец задержан военной прокуратурой Житомирского гарнизона совместно со следователями СУ ГУНП в Житомирской области, при оперативном сопровождения ВБКОЗ УСБУ в Житомирской области”, — отмечается в сообщении.

Кроме того, задержанному готовится сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения.