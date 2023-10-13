У Дніпрі військовослужбовця затримали на хабарі у ₴600 тисяч за безперешкодне нарахування бойових виплат підлеглим

Працівники ДБР спільно з ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області затримали військовослужбовця, який вимагав хабарі від підлеглих за безперешкодне нарахування коштів за реальне виконання бойових завдань.

За інформацією ДБР, старший лейтенант встановив «таксу» за безперешкодне нарахування бойових виплат чотирьом підлеглим, які виконували бойові завдання. У кожного підлеглого він вимагав по 150 тис. гривень.

12 жовтня правоохоронці затримали офіцера у Дніпрі «на гарячому», відразу після отримання 600 тис. грн «відкату».

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.