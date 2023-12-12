У Баштанському районі молодик жорстоко побив співмешканку

Слідчі затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України та оголосили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України. За скоєне затриманому загрожує до восьми років ув’язнення.

11 грудня до відділення поліції № 1 Баштанського районного управління надійшло повідомлення від фельдшера Новобузької лікарні про те, що до них доставлена 25-річна мешканка Вільнозапорізької громади у важкому стані. Медики зафіксували у постраждалої численні ушкодження тіла.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські з’ясували, що після вживання спиртних напоїв між потерпілою та її 25-річним співмешканцем виникла сварка, під час якої молодик наніс декілька ударів руками та ногами в область голови та тулуба.

Нині постраждала перебуває у медичному закладі.

Зловмисника слідчі затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За узгодженням із прокуратурою затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років. Найближчим часом суд обиратиме запобіжний захід підозрюваному.

Слідчі дії тривають.

Баштанський районний відділ поліції