В Ужгороді взяли під варту двох водіїв, які під наркотиками здійснили наїзди на поліцейських

За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури двом мешканцям обласного центру повідомили про підозру в умисному заподіянні тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 КК України).

Йдеться про два випадки наїзду громадянами на працівників поліції, що трапилися в Ужгороді 17 та 19 серпня.

Перший інцидент відбувся по вул. Шумній. Патрульні поліцейські помітили водія на автомобілі «Volkswagen Caddy», який рухався з порушенням ПДР. Після зупинки чоловік почав агресивно поводитися і відмовлявся надати документи для перевірки, а згодом раптово завів двигун і рушив.

Один із патрульних намагався спинити порушника, однак останній протягнув його за авто близько 100 м. Як наслідок – працівник поліції отримав легкі тілесні ушкодження – забої різних частин тіла.

Було встановлено, що на той момент підозрюваний був обмежений у керуванні транспортним засобом, а також перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Другий випадок трапився вранці у понеділок на вул. Грушевського. Водій автомобіля «Audi», котрий також перебував під впливом наркотиків, здійснив наїзд на співробітницю Нацполіції Закарпаття. Вона саме підійшла до авто для перевірки документів особи, однак чоловік різко розпочав їхати, зніс потерпілу та близько 20 метрів провіз її на капоті авто. Після цього різким рухом повернув транспортний засіб, скинув поліцейську та втік із місця інциденту. Медики діагностували у потерпілої забої та садна.

Чоловік раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за незаконне придбання і зберігання метамфетаміну (ч. 1 ст. 309 КК України) і був засуджений.

Наразі обом водіям суд обрав запобіжні заходи – тримання під вартою з визначенням розміру застави. Слідство у кримінальних провадженнях триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури