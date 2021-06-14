Високопосадовця ДСНС Чернігівщини затримали на хабарі

Слідчі Територіального управління ДБР у Києві затримали одного з керівників Чернігівського районного відділу ДСНС під час одержання хабаря.

За даними слідства, високопосадовець особисто відвідав місце роботи підприємця, який займається розпилюванням деревини. Після оглядин він вказав на недоліки та запропонував свій «захист» від інспекторів з протипожежної безпеки. За таку послугу підприємець мав періодично платити посадовцю.

Підполковника ДСНС затримали під час отримання першого траншу.

Посадовцю повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

У разі доведення вини у суді підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Чернігівська обласна прокуратура, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань Нацполіції.

ДБР