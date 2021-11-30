Виявлено протиправне нарахування премій керівництвом НКРЕКП на ₴2,2 млн.

Працівники Державного бюро розслідувань встановили неправомірні дії Голови та членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, під час призначення собі у 2020 році премій на майже 2,2 млн гривень.

Так, високопосадовці комісії проголосували за виплату собі премій за підсумками роботи у 2020 році. Ігноруючи очевидний конфлікт інтересів, вони не проінформували про це у встановленому порядку Нацагентство з питань запобігання корупції.

Урахувавши матеріали ДБР, НАЗК склало протоколи про адміністративні правопорушення стосовно вказаних службових осіб за ч. 1, 2 ст. 172-7 (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Наразі протоколи направлені на розгляд суду.

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ДБР