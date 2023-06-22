Арештовано активи чотирьох підприємств – надрокористувачів, власники яких перебувають під санкціями

За клопотанням прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора накладено арешт на корпоративні права чотирьох підприємств, власниками яких є підсанкційні особи.

Загальна вартість арештованих активів становить понад 13 млн грн.

Слідством встановлено, що ці підприємства займаються торгівлею будівельними матеріалами по всій Україні.

Вони, маючи спеціальні дозволи на користування надрами, видобували пісок та граніт на території Житомирської та Київської областей.

У подальшому реалізовували їх підконтрольним товариствам за нижчою вартістю. Унаслідок цього суму рентної плати за користування надрами занижено на понад 23 млн грн.

Також підприємства-надрокористувачі здійснили експорт видобутих корисних копалин до рф на 62 млн грн.

Процесуальні дії проведено в рамках кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України).

Досудове розслідування здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, оперативний супровід – співробітники Управління стратегічних розслідувань в Київській області ДСР НПУ.

Офіс Генпрокурора