За збут наркотиків мешканця столиці засуджено до 9 років позбавлення волі

Миронівським відділом Кагарлицької місцевої прокуратури доведено в суді вину 51-річного киянина у незаконному зберіганні обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин та незаконному виготовленні і зберіганні з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч.1 ст.313, ч.3 ст.307 КК України).

В ході судового розгляду встановлено, що у 2020 році обвинувачений, влаштувався охоронцем на одне з підприємств області. Там, маючі вільний доступ до адмінбудівель, обладнав на другому поверсі нежитлового приміщення лабораторію для синтезу амфетаміну, який, в подальшому збував, використовуючи сервіси «Нової пошти».

Вироком Миронівського районного суду Київської області, обвинуваченого засуджено до покарання у виді позбавлення волі строком на 9 років із конфіскацією майна.

Пресслужба Київської обласної прокуратури