Вкрадена гуманітарка місяцями гниє на складах у Києві (фото)

Покинута гуманітарка для військових та цивільних зберігається тут з весни минулого року.

Пакунки з військовою амуніцією, продуктами, медичним обладнанням іноземці відправляли безкоштовно. Для військових та цивільних в Україну. Але десятки фур іноземної допомоги застрягли в столиці. На складах лежать тони допомоги від Японії та Польщі, Азербайджану, Великобританії та інших країн. Продукти харчування гниють і псуються, військова амуніція припадає пилом.

Сьогодні – тут вже працює поліція. Слідчі опечатали приміщення та описують майно. Розголосу історія набула завдяки господарям складів, які здають їх в оренду. Орендодавець Василь Мойсеєнко, директор товариства “Дорога до життя” каже, що дізнався про цю схованку ще восени. І одразу повідомив всі компетентні органи.

Загалом же гуманітарка зберігається тут майже від початку війни – з весни минулого року, розповідає Василь Мойсеєнко: “По ній бігають криси, їдять криси, коли заходиш в приміщення. Це було дуже страшно – заходиш, а криси бігають по гуманітарці, по дитячому харчуванню і це все їдять. На цих складах є все, від медикаментів, медичного обладнання, ноші для військових, військові пайки, гуманітарні бокси, які надавалися для України – надалі я дізнався, надавалися Україні, а вони зберігаються на цих приватних складах”.

Шоковані побаченим були навіть охоронці, які працюють на складах. Представник охоронної фірми “PITBULL SECURITY” Павло Чайка одним із перших попав всередину приміщень – десятки ящиків були марковані написами “безкоштовно” і “гуманітарна допомога”.

“Ми на одному зі складів побачили військову амуніцію, це саме костюми саперів, які призначені для розмінування, тобто шоломи, бронежилети з захистом, також дуже багато є евакуаційних ношей, які для медичних автомобілів комплектуються. Ми були, чесно кажучи, здивовані, що такі речі, які потрібні зараз безпосередньо там, на передовій, знаходяться тут, їх ніхто нікому не видає. Складається таке враження, що у нас всі всім забезпечені та нікому це не потрібно”, – обурюється Чайка.

Експертну оцінку такому поводженню з гуманітарною допомогою вже дали досвідчені благодійники. Кажуть, об’єми захованої в брудних ангарах допомоги – поза межами розуміння.

Максим Лисенко представляє благодійний фонд “Фром Харт Юєй”. Допомогою фронту вони займаються ще з дві тисячі чотирнадцятого року. Але жодного разу не бачили, щоби такі об’єми гуманітарки в умовах війни затримувалися на складах довше, ніж на два тижні. За оцінками Лисенка, тут близько 500 тонн їжі, амуніції, побутової хімії – загалом це не менше двадцяти п’яти великих фур.

“Це повний абсурд, я такого взагалі ще ніколи не бачив, щоби в таких неналежних умовах зберігалася гуманітарна допомога, лежать просто на складах, складуються в нереальних об’ємах. Я вперше в житті таке бачу, тим паче в умовах, коли в країні йде війна, щоб отак просто нахабно, це просто нелюдяно ставитися до гуманітарної допомоги, взагалі до своїх співвітчизників. Ми бачимо запах прострочених товарів, ми бачимо повний безлад, розкидане все, відкрите. Куча сміття, куча відкритих пакунків, тому що явно дивилися, що прийшло, щось вибиралося найцікавіше, найкраще для себе”, – каже Максим Лисенко.

Орендарі складів кілька разів намагалися вивезти все, що там зберігалося, але через брак необхідних документів їм не дали цього зробити. Натомість благодійники разом з упорядниками складських приміщень та охоронцями написали спільну заяву до Головного Слідчого управління Нацполіції України. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Нині силовики працюють на складах з ухвалою суду. Орендарі, які намагалися вивезти все, що у сховищах, від коментарів поки відмовляються. // УНІАН