На Прилуччині чоловік загинув внаслідок вибуху гранати

Співробітники Прилуцького районного відділу поліції встановлюють причини та обставини, що призвели до загибелі 58-річного мешканця Ніжинського району внаслідок детонації вибухового предмета.

Ввечері 6 лютого до поліції надійшло повідомлення про те, що в Талалаївській громаді чоловік підірвав себе невідомим предметом. У результаті вибуху він зазнав тяжких поранень та загинув на місці.

За викликом відразу прибули група реагування патрульної поліції Срібнянського відділення поліції та слідчо-оперативна група Прилуцького райвідділу поліції.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік приїхав велосипедом з сусіднього села Ніжинського району до Талалаївської громади до своєї колишньої дружини. Біля двору її будинку і пролунав вибух. Попередньо поліцейські встановили, що у руках чоловіка спрацювала граната.

Наразі поліцейські встановлюють походження боєприпасу та як він опинився в чоловіка.

Крім того, під час огляду місця проживання загиблого поліцейські виявили та вилучили незареєстровану мисливську рушницю, патрони до неї та два мисливські ножі.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство».

Розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області