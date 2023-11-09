скоїв наїзд на правоохоронця та втік: водія затримали у київській області

20-річний молодик не реагуючи на вимогу зупинитися, наїхав на поліцейського. Слідчі повідомили фігуранту про підозру та за скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

До Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Миколи Закревського невідомий скоїв наїзд на працівника поліції. За вказаною адресою негайно прибули слідчо-оперативна група та керівництво управління поліції. Оперативний черговий скерував наряди на розшук автомобіля та водія.

Увечері 7 листопада двоє дільничних офіцерів поліції відпрацьовували ввірену їм територію. До правоохоронців звернулася компанія молоді та повідомила про те, що у них виник конфлікт з невідомими. Аби розібратися в ситуації, поліцейський підійшов до чоловіків, які не реагуючи на вимогу зупинитись, сідали в автівку. Рушивши з місця, керманич скоїв наїзд на правоохоронця. У результаті події дільничний офіцер поліції отримав легкі тілесні ушкодження та від госпіталізації відмовився.

Протягом кількох годин співробітники Деснянського управління поліції разом із працівниками сектору кримінального аналізу встановили місцезнаходження зловмисника та затримали його у Київській області. Ним виявився 20-річний уродженець Київщини. Поліцейські затримали порушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва поліцейські повідомили чоловіку про підозру.

Сьогодні, 9 листопада, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Фігуранту загрожує до п’яти років ув‘язнення.

Відділ комунікації поліції Києва