Жителя Львівщини підозрюють у шахрайських діях в особливо великих розмірах

Минулого тижня поліцейські Білоцерківщини повідомили про підозру лише одному з учасників такого кримінального правопорушення. Днями слідчих Білої Церкви відрядили до Львівщини, а саме до Бродівського району, щоб повідомити про підозру іншому фігуранту кримінального провадження. Ним виявився 39-річний чоловік, який перебуваючи на посаді державного реєстратора одного з підприємств, на той час Васильківського району, зловживав своїм службовим становищем.

В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зловмисник склав та видав заздалегідь підроблений офіційний документ-рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень. Завдяки такому документу, нежитлове приміщення в понад 300 кв.м. по вул. Богдана Хмельницького в Білій Церкві переходило в право власності його замовнику, а саме 56-річному столичному мешканцю.

В подальшому державний реєстратор за допомогою цифрового підпису вчинив реєстраційну дію для реєстрації прав власності на нерухоме майно на користь шахрая.

В результаті такої незаконної діяльності, зловмисник завдав майнової шкоди Київській обласній раді на суму понад 14 мільйонів гривень, що оцінюється згідно діючого законодавства як вчинення злочину в особливо великих розмірах.

Слідчі за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури повідомили державному реєстратору про підозру за ч.4 ст.190 (Шахрайство) та за ч.3 ст.365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України.

За шахрайство в особливо великих розмірах чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Київської області