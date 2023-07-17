Внаслідок ДТП у Луцьку постраждали троє неповнолітніх. Водій-винуватець втік (фото)

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16-річна дівчинка та 13-річний хлопчик госпіталізовані до медзакладу.

Аварія трапилася учора близько 14 години на вулиці Конякіна. Водій BMW виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із Hyundai під керуванням 47-річного ківерчанина. Керманич BMW з місця автопригоди зник, не дочекавшись співробітників поліції. Внаслідок аварії травмувалися троє неповнолітніх – 16, 13 та 11 років.

внаслідок дтп у луцьку постраждало троє неповнолітніх: слідчі з’ясовують обставини

Поліцейські оперативно встановили місцезнаходження автомобіля, а згодом і водія. Ним виявився 23-річний лучанин. Попередньо, він був тверезий.

внаслідок дтп у луцьку постраждало троє неповнолітніх: слідчі з’ясовують обставини

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває розслідування.

Сектор комунікації поліції Волинської області

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