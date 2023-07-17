Внаслідок ДТП у Луцьку постраждали троє неповнолітніх. Водій-винуватець втік (фото)

16-річна дівчинка та 13-річний хлопчик госпіталізовані до медзакладу.

Аварія трапилася учора близько 14 години на вулиці Конякіна. Водій BMW виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із Hyundai під керуванням 47-річного ківерчанина. Керманич BMW з місця автопригоди зник, не дочекавшись співробітників поліції. Внаслідок аварії травмувалися троє неповнолітніх – 16, 13 та 11 років.

Поліцейські оперативно встановили місцезнаходження автомобіля, а згодом і водія. Ним виявився 23-річний лучанин. Попередньо, він був тверезий.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває розслідування.

Сектор комунікації поліції Волинської області