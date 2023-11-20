Внаслідок вибуху гранати у Дніпровському районі столиці загинуло двоє осіб

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На місці події працюють вибухотехніки, слідчо-оперативна група та криміналісти.

Сьогодні ввечері до поліції звернувся громадянин із повідомленням про те, що у сусідній квартирі пролунав вибух. На місце події негайно прибули правоохоронці та лікарі.

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Попередньо поліцейські встановили, що внаслідок детонації гранати загинув військовослужбовець та жінка, яка перебувала в оселі. Ще один чоловік – брат загиблого, отримав поранення, його госпіталізували лікарі.

На місці продовжують працювати профільні служби. Після завершення перевірки події буде надано правову кваліфікацію.

Поліція Києва

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