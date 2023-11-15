«Внеси депозит і за 24 години він подвоїться»: поліція Закарпаття попереджає про нову шахрайську схему в інтернеті

Співробітники поліції Закарпаття попереджають про нову шахрайську схему заробітку на криптовалюті в мережі Інтернет. За даними правоохоронців, за останній тиждень в регіоні від таких аферистів постраждали понад 100 людей.

Днями на одній з платформ в мережі Інтернет активно почала поширюватися нова шахрайська схема. Аферисти пропонують онлайн-заробіток на криптовалюті. Громадян заохочують інвестувати гроші за алгоритмом: перерахуй суму і вона повернеться вдвічі більшою.

Для того, щоб отримати подвоєння доходів, охочі «інвестори» мають виконати обов’язкову умову. В соціальній мережі на своїй сторінці громадяни мають для ще більшого охоплення авдиторії оприлюднити інформацію щодо даного заробітку у сторіз. Повідомлення має залишатися відкритим впродовж доби для усіх користувачів.

Аферисти повідомляють, що використовуватимуть ваш депозит з метою заробітку і, за підсумком, через 24 години вам повернуть подвоєну суму. У разі невдалої угоди депозит обіцяють повернути. Однак, щойно гроші надходять на рахунок зловмисників, вони припиняють контакт з потерпілими.

Тільки за останній тиждень до поліції звернулися понад 100 закарпатців, які постраждали від дій таких аферистів.

Поліція Закарпаття застерігає: будьте обачними, не перераховуйте гроші на невідомі вам рахунки та подбайте про свою фінансову безпеку!

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області