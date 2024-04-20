Вночі на Вінниччині невідомі розстріляли двох поліцейських

Від отриманих травм один поліцейський загинув, інший отримав поранення.

Сьогодні, 20 квітня, близько 2 години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору.

В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений.

На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію. Завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину. Орієнтування розіслано до всіх регіональних підрозділів Національної поліції.

Від колективу Національної поліції висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого поліцейського.

Вживаються заходи для встановлення місцезнаходження та затримання осіб, причетних до вбивства нашого колеги.

Департамент комунікації Національної поліції України